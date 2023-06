Volley | Fefé De Giorgi | “Importante tornare in campo Dobbiamo mantenere la filosofia | essere autentici”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’Italia ha sconfitto l’Iran per 3-0 (25-19; 25-16; 26-24) e ha così conquistato la terza vittoria consecutiva nella Nations League 2023 dimaschile. Dopo i due successi ottenuti contro Cuba e Argentina a Ottawa, gli azzurri hanno incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura a Rotterdam (Paesi Bassi), surclassando i persiani in maniera nitida e risalendo così al provvisorio settimo posto in classifica generale. Il CTDeha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Oggi erainper tanti di questi ragazzi, riprendere alcuni meccanismi di gioco. La partita non era semplice, l’Iran è una squadra che punta molto sull’agonismo, ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi alla fine dove ognuno ha fatto qualcosa ...