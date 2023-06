Volley | come sta Sylvia Nwakalor? Il responso degli esami strumentali

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sospiro di sollievo per, che nella mattinata odierna si è sottoposta aaccertamenti medici a Bangkok (Thailandia). Sono state escluse lesioni muscolari per l’opposto della Nazionale Italiana di, uscita nel corso del quarto set del match disputato settimana scorsa contro la Cina a Hong Kong. Glieseguiti all’adduttore non hanno evidenziato complicazioni e dunque la giocatrice resterà a disposizione del CT Davide Mazzanti, riprendendo gli allenamenti monitorata dallo staff sanitario azzurro composto dal dottor Domenico Capodiferro e dal fisioterapista Gabriele Mazzali. Le azzurre sono tornate a lavorare nella giornata odierna tra sala pesi e campo, iniziando la preparazione in vista dei prossimi impegni di Nations League nella capitale ...

