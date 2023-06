Volley Bergamo 1991 | arriva la giovane azzurra Stella Nervini

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 giugno 2023). Il nuovo reparto schiacciatrici delè ora al completo e totalmente rinfrescato. Agli arrivi di Rozanski, Davyskiba e in ultimo Pistolesi annunciati negli scorsi giorni si aggiunge anhce, classe 2003, in arrivo da Chieri, dove ha trascorso l’ultima stagione. Fa parte da anni delle nazionali giovanili dell’Italia, con le quali ha vinto un argento Mondiale under 18 e un oro Mondiale under 20. Ora si trova in collegiale con la Nazionale under 21 per preparare i Mondiali che disputerà in Messico alla fine di agosto. “Ho iniziato a giocare a pallavolo a 8 anni – si racconta – dopo aver provato alcuni sport individuali. Poi ho partecipato ad un camp estivo della Savino Del Bene, sono entrata nel settore giovanile di Scandicci e mi sono trasferita a ...