Voleva nuotare passando vicino alla sua casa al mare | il proprietario lo fa sbranare dal cane ' Mirava alla gola'

in un tratto di mare accessibile solo passando vicino alla casa di un residente. Il malcapitato protagonista di questa storia è Alessandro Della Pietà , un signore di 74 anni, ...Nel 2012 si è buttato in piscina per imparare aperchéprovare il triathlon, dopo 7 mesi di allenamento con il T. T. RA (triathlon Team Ravenna n.d.r) ha partecipato alla prima gara e ...Un filmato scherzoso dovefingere di essere portato via dall'acqua. Poi, dopo il tuffo, il ... la consapevolezza di essere "molto bravo a" e l'innocente goliardia ripresa dal video - ...

Voleva nuotare passando vicino alla sua casa al mare: il proprietario lo fa sbranare dal cane. «Mirava alla go leggo.it

Voleva nuotare in un tratto di mare accessibile solo passando vicino alla casa di un residente. Il malcapitato protagonista di questa storia è Alessandro Della Pietà, un signore di ...