VNL maschile 2023 | l’Italia piega l’Iran in tre set e conquista il terzo successo consecutivo

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’Italvolleyinizia bene la sua seconda settimana di VNLndo in tre setalla Rotterdam Ahoy di Rotterdam, in Olanda. Partita dominata per larghi tratti dagli uomini di De Giorgi, che calano un po’ alla distanza, vedendosi così costretti ad annullare ben quattro set point consecutivi nelparziale, prima di riuscire a chiudere la contesa con una bella rimonta per il 3-0 (25-19, 25-16, 26-24) finale. Miglior realizzatore è Alessandro Michieletto con 15 punti, ben assistito dai 14 di Yuri Romanò, dagli 11 di Daniele Lavia e dai 9 di Roberto Russo. Domani si torna in campo, sempre alle ore 13:00, contro la Cina. PROGRAMMA WEEK 2 VNL: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO VNL: ...