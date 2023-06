VNL 2023 | De Giorgi dopo il successo sull’Iran | “Per molti ragazzi era importante tornare in campo”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) “Oggi erainper tanti di questi, riprendere alcuni meccanismi di gioco. La partita non era semplice, l’Iran è una squadra che punta molto sull’agonismo, ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi alla fine dove ognuno ha fatto qualcosa in più e questo è un buon segnale anche se da ogni partita dobbiamo esser bravi a prendere qualche spunto”. Sono le parole del commissario tecnico dell’Italvolley, Fefè Deilper 3-0in VNL. “Domani affronteremo la Cina, avremo poco tempo per rifiatare e studiare per scendere inallo stesso orario, cercheremo di mantenere la nostra filosofia, essere più autentici possibili”. Tra i protagonisti di giornata Simone Giannelli, ...

L'Italvolley ricomincia con un netto successo la: i campioni del mondo allenati da Fefè De Giorgi battono a Rotterdam l'Iran nel primo match della pool 2. Gli azzurri si impongono in tre set con i parziali di 25 - 19, 25 - 16, 26 - 24

