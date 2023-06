Vivi la Vita | Napoli in festa con la Festa della Musica 2023

(Di mercoledì 21 giugno 2023)in: lacelebra il tema ‘la’ con una gioiosa esplosione diAnche quest’anno il Comune diha scelto di aderire alla manizione “”, promossa dal MinisteroCultura, dalla Rappresentanza in ItaliaCommissione europea e da AIPFM – Associazione Italiana per la Promozione. Giunta alla 29° edizione e dedicata al tema “la ...

...una remota chance di ritrovare il mezzo scomparso e forse anche i membri dell'equipaggio in. ... uditi dei colpi dal sonar durante le ricerche - Potrebbero essere ancora- Si cerca nell'area ...... mentre la giovane compagna cerca di entrare nei ritmi e nelle pulsioni di Suzanne e di godersi, in un certo senso, lacon lei. "Quandocon qualcuno affetto da demenza semantica - ...BARI - In occasione della 29° edizione della Festa della musica, prevista il 21 giugno 2023, con il temala, la Biblioteca Nazionale di Bari e l'Archivio di Stato di Bari hanno unito le loro forze con quelle dell'EurOrchestra da Camera di Bari in una manifestazione che celebra il connubio tra ...