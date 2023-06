Virtus-Olimpia 85-66 | Bologna-Milano 3-3 | gara 7 assegnerà scudetto

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – Labatte l'per 85-66 in6 della finalee pareggia i conti: 3-3. Lodel basket sarà assegnato con7, in programma avenerdì 23 giugno. Laspacca6 con il parziale di 26-16 nel secondo periodo e prende il largo definitivamente nell'ultima frazione, dominata per 18-7. Le 'v nere' volano con i 14 punti di Marco Belinelli e i 13 a testa di Daniel Hackett e Isaia Cordinier.affonda, zavorrata dal 43% al tiro da 2. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

In gara - 6 della finale playoff della Serie A di basket, laBologna schianta l'Milano per 85 - 66 e si porta sul 3 - 3 nella serie. A fine ...BOLOGNA - LaBologna di Scariolo supera l'Milano di Messina (85 - 66 il finale) nella gara - 6 della finale playoff e pareggia la serie sul 3 - 3 . L'ultima e decisiva sfida che vale lo scudetto è ...Bologna vince gara 6 della finale tricolore LaBologna batte l'Milano per 85 - 66 in gara 6 della finale scudetto e pareggia i conti: 3 - 3. Lo scudetto del basket sarà assegnato con gara 7, in programma a Milano venerdì 23 giugno. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Sarà la quarta gara-7 della storia in finale scu ...Intanto è già un pensiero stupendo che esista, la settima sfida per lo scudetto tra Virtus e Olimpia, il match che domani sera a Milano assegnerà il tricolore: il 30° all’Armani o il 17° alla ...