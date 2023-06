Virtus-Olimpia 85-66 | Bologna-Milano 3-3 | gara 7 assegnerà scudetto

(Di mercoledì 21 giugno 2023)vince6 della finale tricolore Labatte l’per 85-66 in6 della finalee pareggia i conti: 3-3. Lodel basket sarà assegnato con7, in programma avenerdì 23 giugno. Laspacca6 con il parziale di 26-16 nel secondo periodo e prende il largo definitivamente nell’ultima frazione, dominata per 18-7. Le ‘v nere’ volano con i 14 punti di Marco Belinelli e i 13 a testa di Daniel Hackett e Isaia Cordinier.affonda, zavorrata dal 43% al tiro da 2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Virtus superiore con Hackett ... Poi Baron sorpassa da 3 e Voigtmann indovina la preghiera da centrocampo sulla sirena del primo quarto: 23-27 Olimpia al 10’ dopo tanti cambi tra le due panchine. Nel ...Vince 85-66 la Virtus, che porta l'Olimpia a gara-7 con Belinelli (14), Hackett e Cordinier (13) sugli scudi. Opachi Shields e Napier nell'Armani. Venerdì al Forum (h. 20.30) si gioca per il titolo.