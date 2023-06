Virtus Bologna-Olimpia Milano | Gara 6 playoff finale LBA | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La regular season è terminata. Anche iscudetto stanno per abbassare il sipario con gli ultimi appuntamenti che vedranno scendere in campo le due migliori squadre di questa stagione della palla a spicchi nostrana. Chi salirà sul trono della Lega Basket A, massimo campionato italiano della pallacanestro? Le due contendenti hanno tanti argomenti da mettere sul parquet in questa serie che si appresta a far sobbalzare dalle sedie tutti gli appassionati. Da un lato c’è, campione d’Italia in carica e prima classificata nel campionato; dal lato opposto si paleserà, seconda forza del nostro torneo. Le due formazioni hanno giocato contro anche in Europa, avendo partecipato infruttuosamente all’Eurolega basket. Questa sera andrà in scena il match...