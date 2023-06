Violenze ultras a Varese | 25 Daspo per gli ultras del Napoli per la spedizione punitiva

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Concluse le indagini da parte della polizia diin seguito agli episodi dideglivaresini ai danni dei tifosi del, durante la festa scudetto. Sono stati emessi 24 provvedimenti dia carico di tifosi varesini e denunce per i singoli episodi di aggressione; per glinapoletani, 25 provvedimenti.News ha pubblicato la nota Questura sulle denunce e iemessi a carico dei due gruppi di tifosi: “In particolare, in occasione dei disordini occorsi aa seguito dei festeggiamenti per la vittoria anticipata della squadra di calcio deldel campionato di serie A, la Digos ha avviato accurate indagini al fine di individuare i ...