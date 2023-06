Vinci Casa martedì 21 giugno 2023 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di mercoledì 21 giugno 2023)21. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i, ...

martedì 21 giugno 2023 . L'estrazione di oggi per il concorso "" di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l'opportunità di vincere unae 200.000 euro . Ad ...... sono state diverse le vincite importanti e ovviamente, quella più importante, la più alta della storia, è stata quella di Torino , dove sono stati portati a6milioni d euro con ilin ...il 24 giugno sarà la volta di Sal dain concerto con i suoi brani più celebri. Il 28 giugno ... in cui sperava di riallacciare i rapporti, ma mentre è solo insente bussare al balcone. ...

Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 20 giugno 2023 TPI

La prima moneta da mezzo milione di euro che dà diritto all'acquisto di uno o più immobili non arriva nel concorso VinciCasa del 21 giugno.Nuovo appuntamento con il VinciCasa. C’è un’estrazione al giorno, l’appuntamento è alle 20:00. Come viene pagato il Premio di prima categoria Una volta presentata la ricevuta vincente presso l’Uffici ...