Villa Castiglione | le emozioni del party spettacolo ‘Monopoly Capri’

Leggi su danielebartocciblog

(Di mercoledì 21 giugno 2023)by Elites per il blasonato gioco del Monopoly Capri. In queste ore nell’Isola grande entusiasmo per ilspeciale in compagnia di alcuni big delloe dello showbiz. Anche Enzo Miccio sembra essere stato ‘stregato’ dal gioco del Monopoly. Miccio si inserisce dunque nella lista dei vip visti in compagnia del Monopoly. Ebbene sì, in occasione della esclusiva presentazione del gioco a, gli invitati hanno addirittura danzato su una copia Human real size del Monopoly. Tra gli invitati vip Martina Stella (sposata con l’agente Fifa Andrea Manfredonia – figlio dell’ex celebre calciatore Lionello – ed Enzo Miccio. Nell’annata 2022 il Monopoly (limited edition) dedicato ...