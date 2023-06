(Di mercoledì 21 giugno 2023) Occhio alla situazione Guglielmoadesso dovrà vedersela contro undi Premier League, che ha già allacciato i contatti con l’Empoli IRRUZIONE ? Michele Criscitiello, a Sportitalia Sì Café, ha rivelato una nuova indiscrezione di mercato su: «probabilmente cederà. Si parla di cifre importanti con il Chelsea. I nerazzurri avevano in pugno, ma ora stannondoe di conseguenza sul portiere in queste ore è piombato fortemente, con soldi importanti, a casa di Corsi, il Tottenham. L’Empoli sta trattando con gli inglesi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

... il messaggio social indizio sul futuro Il difensore bianconero su Instagram e ilche fa ... 11:27 Inter, che assedio: Manchester United su Onana, c'èNerazzurri per tutti: offerte concrete ...In questo racconto monsignor Ettore Malnatiepiscopale per il laicato e la cultura della ...Siri venga condiviso dal cardinale Antoniutti (candidato della Curia per il pontificato- ...La scelta sarebbe mirata su(ma c'è da superare la concorrenza dell'Inter) e su Carnesecchi ... Il tecnico non ha gradito le parole dell'estremo difensore nelgara di Siviglia, dopo l'...

Vicario post Onana L'Inter perde tempo, irrompe club inglese! - SI Inter-News.it

L’Inter attende di scoprire chi sarà il portiere titolare nella prossima stagione: Onana o Vicario Il confronto tra i due Con la possibile cessione di Andrè Onana, l’Inter sta stringendo in queste or ...Città e Diocesi, insieme, oggi alle 21 per un solenne momento di preghiera in attesa del gran finale del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano, nel giorno del patrono. "Per l’occasione - spiegano ...