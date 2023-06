(Di mercoledì 21 giugno 2023) Guglielmosi sta avvicinando prepotentemente al Tottenham. Luca Marchetti da Sky Sport dà l’indiscrezione che potrebbe mettere spalle al muro l’Inter. OFFERTA – Il Tottenham è a un passo da Guglielmo, l’offerta degli Spurs potrebbe arrivare ai 20 milioni di euro più bonus. L’Empoli aspetta solo l’ufficialità della proposta, poi l’operazione si concluderà positivamente. C’è perciò un principio di accordo,per l’Inter che rimarrà spalle al muro con André Onana su cui vige l’interesse del Manchester United. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Una partita lottata contro la Spagna fino all'88° minuto del goldi Joselu dopo due rimpalli ... Tra i portieri come se non bastassero i vari Provedel ealle spalle di Donnarumma c'è anche ...Dopo la sconfittaok semifinale l'Italia si riscatta e batte l'Olanda conquistando il terzo posto per la seconda ... Bonucci, Darmian, Di Lorenzo, Immobile, Jorginho, Meret, Pellegrini,...Donnarumma (24 anni) è il titolare indiscutibile, Meret e(26) sono alternative di lusso, ... Leggi anche Joselul'Italia all'88': la finale è Spagna - Croazia Leggi i commenti Calcio: ...

Vicario, beffa Inter! Quasi fatta per la partenza verso il Tottenham! Inter-News.it

Dopo la sconfitta beffa ok semifinale l’Italia si riscatta e batte l’Olanda conquistando il terzo posto per la seconda volta consecutiva in Nations League. A Enschede si gioca la finale per il terzo p ...Gli azzurri di Roberto Mancini vengono beffati 2-1 all’88' dal gol di Joselu, dopo il botta e risposta in avvio tra Jeremy Pino e Ciro Immobile, quest’ultimo a segno su calcio di rigore ...