Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023)DEL 21 GIUGNOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, E IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E APPIA; RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PROVINCIALE POLENSE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE LOCALITA’ GIARDINI DI CORCOLLE E COLLE MERULINO NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE 21.00, IL SERVIZIO PROSEGUE CON BUS ...