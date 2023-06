Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023)DEL 21 GIUGNOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO CONCLUSO PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE; RIMOSSI ANCHE I TRE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASSIA BIS E TRIONFALE, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA; PROSEGUENDO IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO AL BIVIO PERSUD; CODE ANCHE IN INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E TRIONFALE, E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E ...