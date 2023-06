Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023)DEL 21 GIUGNOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-, PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO RALLENTAMENTI TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE; SULLO STESSO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCENDIO, SI RACCOMANDA PRUDENZA; ATTENZIONE ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME NEI PRESSI DI FIANONO IN DIREZIONE DELLA A1; PRUDENZA ANCHE SULLA REGIONALE AUSONIA, IN PROVINCIA DI FROSINONE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL KM 18 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ...