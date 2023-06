Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 21 giugno 2023)DEL 21 GIUGNOORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA A1NAPOLI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI. SONO COINVOLTE DUE AUTOMOBILI E SI TRASITA SOLO SULLA TERZA CORSIA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA CODE A TRATTI SULLA VIA DEL MARE DA ACILIA A VITINIA VERSOE SILLA LITORANEA TRA LIDO ...

...significativi interventi di riqualificazione degli spazi urbani e di miglioramento della... Si riqualificherà così il tratto di via, a partire da Piazza Garibaldi fino al Largo Savoia. L'...... aggiornato ai primi quattro mesi del 2023 e presentato questa mattina a, presso la Biblioteca ... Infrastrutture che riguardano la, per contrastare lo spopolamento dell'area e renderle ...... per proseguire verso; per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate e per gli autobus, si consiglia di uscire allo svincolo libero di Monte Romano, sulla A12- ...