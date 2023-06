Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 giugno 2023)DEL 21 GIUGNOORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANUALRE TRA PRENESTINA E APPIA CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SALARIA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO CODE TRA IL TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLAFIUICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA TIBURTINA TRA SETYTERVILLE E TIVOLI CODE A TRATTI VERSOANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA CASAL PALOCCO A VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE DA ACILIA A VITINIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO ...