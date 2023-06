Verso la stretta del governo sugli youtuber dopo Casal Palocco | cosa si rischia per “istigazione sul web”

(Di mercoledì 21 giugno 2023)i fatti diarriva ladel. Ildi Giorgia Meloni sarebbe già al lavoro per un progetto di legge contro l’“sul web” che potrebbe integrare il ddl anti-baby gang già proposto dalla Lega di Matteo Salvini. Arriva ladelLa notizia è riporta da Il Messaggero. Secondo le prime indiscrezioni, ilMeloni si sarebbe già messo all’opera per evitare nuovi episodi come il tragico fatto di cronaca che ha visto coinvolti gliTheBorderline con la morte del piccolo Manuel Proietti, 5 anni, nel quartiere romano di ...

... "Le banche collaborino sul caro mutui" "C'è un problema di un pericolo concreto di... escludendo l'ipotesi di una tassa sugli extraprofitti, aveva chiesto alle banche di adeguarel'alto ......di Vanity Fair in edicola fino al 4 luglio 2023 protect me from what I want è uno splendido... I più comuni hanno incluso una vasta rete di parenti e affiliati tessutada vincoli di ...Poiché c'è unacorrelazione tra povertà economica e peggioramento delle condizioni di ... che scoraggiano i cittadini, minano la fiduciale istituzioni sanitarie e ledono il diritto alla ...

Eurovita alla stretta finale. Blocco dei riscatti verso slittamento a ... Il Sole 24 ORE

Limiti di velocità oltre i 130 km all’ora in alcune tratti e ritiro patente a vita per chi, ripetutamente, guida in stato di ebbrezza ...Un corteo sentito e partecipato di familiari, amici, cittadini di un quartiere che cerca il riscatto dalla criminalità organizzato ...