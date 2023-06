Verbali di Amara | il magistrato Davigo condannato a 1 anno e 3 mesi

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 21 giugno 2023)a 1e 3: si è chiuso così il processo che vedeva sotto accusa a Brescia ilPiercamillo, finito sul banco degli imputati per il caso della diffusione deisegreti degli interrogatori resi dall'avvocato Pieroal pm di Milano Paolo Storari (già assolto in abbreviato per la stessa vicenda) con rivelazioni esplosive sulla cosiddetta "Loggia Ungheria": un'associazione segreta che - secondo quanto fatto mettere a verbale da- sarebbe stata in grado di pilotare nomine nella magistratura e nei più importanti incarichi pubblici. Secondo il Tribunale di Brescia, l'ex consigliere del Csm ed"simbolo" di Mani Pulite si è reso colpevole di rivelazione del segreto d'ufficio. La ...