VENERUS | Tour Segreto 2023

Leggi su funweek

(Di mercoledì 21 giugno 2023) È in partenza il 23 giugno da Bra (CN) il, lanée estiva – prodotta da Vertigo – che vedrà, artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea, tornare sui palchi dei principali festival italiani. Ad un anno di distanza dal“Estasi degli Angeli” e dalle date tutte SOLD OUT di “Piano Soltanto”, dove si è esibito in solitaria in tre speciali live italiani e per la prima volta in Europa,è pronto ad incantare le platee con uno show totalmente nuovo in cui presenterà le canzoni del suo secondo album “Il”, uscito il 9 giugno per Asian Fake/Sony Music e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ilavrà inizio ...