(Di mercoledì 21 giugno 2023) AGI - La splendidaappartenuta ade, con una vista unica sull'isola, contemporaneamente sulla Baia di Napoli e sul Golfo di Salerno, è stata recentementeda Lionard Luxury Real Estate S.p.A. (https://www.lionard.com/it/). La(https://www.lionard.com/it/-de--in-vendita-.html) è parte della dimora storica “I Quattro Venti”, una di quelle che hanno contribuito al mito di, progettata e fatta costruire dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, tra il 1900 e il 1903, alle pendici del monte Solaro. La, in stile caprese, è stata realizzata in quello che fu lo studio d'artista di Vedder. Un destino che proseguirà anche con i ...

Un destino che proseguirà anche con i successivi proprietari:al conte Earl Brewster, la'I Quattro Venti fu luogo di lungo soggiorno per lo scrittore D. H. Lawrence che qui lavorerà ...Un destino che proseguirà anche con i successivi proprietari:al conte Earl Brewster, la'I Quattro Venti' fu luogo di lungo soggiorno per lo scrittore D. H. Lawrence che qui lavorerà ...Tutti i rincari Christian De Sica ,laa Capri Realizzata in stile caprese, lasi sviluppa complessivamente su 250 metri quadrati di interni su due piani ed è circondata da un ...

Venduta la villa da sogno di Christian De Sica a Capri AGI - Agenzia Italia

Qui soggiornarono grandi artisti come lo scrittore D.H. Lawrence che lavorò al suo celebre libro “L’amante di Lady Chatterley” AGI - La splendida villa a Capri appartenuta a Christian de Sica, con una ...La villa a Capri appartenuta a Christian de Sica, con una vista unica sull’isola, contemporaneamente sulla Baia di Napoli e sul Golfo di Salerno, è stata ...