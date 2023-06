Vela d' epoca | le signore del mare a Venezia per il Trofeo Principato di Monaco

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Conto alla rovescia per il via aldile Vele d'in Laguna Coppa Bnl Bnp Paribas Wealth Management. La regata, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario deldi, onorerà il suo decennale schierando sulla linea di partenza barche ricche di storia e con molti anniversari importanti. Le regate si terranno il 24 e 25 giugno. La decima edizione del, che beneficia dei patrocini del Comune die della Marina Militare, in questi giorni si è arricchita con altre iscrizioni di grande interesse: Atena della Compagnia della, un Sangermani varato nel 1973 su progetto di Sparkman & Stephens, che in laguna onorerà ...

Il piano velico è ancora quello originale dell'. Tra le barche più piccole Persefone, lunga 6 ... Grazie alla collaborazione con il Salone Nautico eSpa la flotta sarà ormeggiata all'interno ...... Aero Club Adele Orsi Calcinate, Club Ciclostoriche di Lombardia - Brianza Bici d'. Oltre ai ... prima di terminare con le suggestive prove in notturna al Volo adi Calcinate del Pesce. Poi le ...IL PROGRAMMA Venerdì 23 giugno Apertura stand & esposizione auto d'e sportive Ore 16.00 - ... Altair, il simbolo della legalità che forma e informa sulle attività in mare La barca aAltair, ...

Vela d'epoca, le signore del mare a Venezia per il Trofeo Principato ... Adnkronos

Grande vela d’epoca a Venezia per il Trofeo Principato di Monaco - 24-25 giugno. Conto alla rovescia per il via al Trofeo ...Conto alla rovescia per il via al Trofeo Principato di Monaco le Vele d'Epoca in Laguna Coppa Bnl Bnp Paribas Wealth Management. La regata, evento ...