Vasco Rossi | “Finalmente a Palermo | mi sento a casa”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) "".è atterrato acon un aereo privato. Il rocker di Zocca è attesissimo per i due concerti al Renzo Barbera in programma domani e dopodomani. Previste 75.000 persone e 500 pullman provenienti da tutta Italia. "!!! Ci torno dopo 18 anni! L'ultima volta ci sono stato nel 2005 al Velodromo Borsellino, mentre allo stadio Barbera, detto anche La Favorita, sono stato... nel 1985 durante il tour Cosa succede in città, poi non ho potuto andarci più perché non era disponibile e quest'anno sono felice di riaprirlo al Rock!! Evviva!!!", scrivesu Facebook."Ho provato grande emozione, quando sono atterrato a- ha detto- Ho dei ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447sbarca a Palermo ed è già pronto a prendersi lo stadio 'Renzo Barbera'. Alla vigilia del primo dei due concerti in programma nel capoluogo siciliano, il rocker di Zocca carica i suoi fan ...Eccolo arrivatoa Palermo. Un saluto alla città, un modo per salutare una delle città del suo tour che lo vedrà protagonista di due mega concerti allo stadio Barbera domani e venerdì sera.Piovono critiche su. Tutta colpa di un commento, per gli utenti del web poco opportuno, sotto la foto di un'altra artista: Victoria de Angelis , la bassista dei Maneskin . La giovane 23enne non è nuova a ...

Vasco Rossi commenta «slurp» alla foto di Victoria dei Maneskin. Fan inorriditi: «È una ragazzina, tu hai 70 a leggo.it

“Ho provato una grande emozione quando sono atterrato a Palermo. Erano veramente tanti anni che non venivo”. Lo ha detto Vasco Rossi appena arrivato a Palermo con un volo privato. Il cantante che si e ...Manca sempre meno alla tappa palermitana del tour itinerante di Vasco Rossi che, come i tanti appassionati e non sanno, si terrà nel capoluogo siciliano il 22 e 23 giugno. L’amato rocker è in città pe ...