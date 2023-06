(Di mercoledì 21 giugno 2023) Padova, 21 giu. (Adnkronos Salute) - Una singoladel vaccino Arexvy© (respiratory syncytial virus vaccine, adjuvanted) èanche contro la forma grave di malattia del tratto respiratorio inferiore (Lrtd) causata dal virus respiratorio sinciziale (Rsv), negli adulti di età pari o superiore a 60 anni per 2complete. Sono questi i risultati principali delloAReSVi-006 (Adult Respiratory Syncytial Virus) di fase 3, diffusi oggi da Gsk, che valuta l'efficacia del vaccino nella popolazione anziana sia dopo una singolache dopo rivaccinazione annuale, per complessivi 3 anni. Una simile efficacia del vaccino, nell'arco di 2, è stata osservata anche negli adulti con già altre patologie (comorbidità) e con età avanzata, rafforzando l'impatto che il ...

Padova, 21 giu. - I dati sulla sicurezza e sulla reattogenicità - prosegue la nota Gsk - erano coerenti con le osservazioni iniziali del programma di fase 3. Il vaccino è stato generalmente ben ..."Per ottenere la migliore risposta con questo tipo di- afferma il Dott. Chongyoon Lim ... Il probiotico oggetto delloverrà investigato per il suo contributo a rendere la vaccinazione ...Sembra terminato il tempo del boom legato soprattutto aianti Covid. Ma non la pensa così ... una delle soluzioni allosarebbe la razionalizzazione della rete di produzione. In che modo ...

Vaccini: studio, una dose di anti-Rsv efficace in over 60 per due stagioni Il Tempo

Una singola dose del vaccino Arexvy© (respiratory syncytial virus vaccine, adjuvanted) è efficace anche contro la forma grave di malattia del tratto respiratorio inferiore (Lrtd) causata dal virus res ...La polmonite pneumococcica è una malattia grave nella popolazione anziana, con oltre 8mila decessi e 630mila nuovi casi l'anno ...