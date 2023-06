Va a Istanbul per l' Inter e salta il test antidoping | cosa rischia ora Fognini

Nel primo episodio di 'assenza ingiustificata', il tennista si trovava adla finale di Champions League della sua amata Inter , dimenticandosi però di avvisare della sua assenza e ...... e la voglia del Cremlino di schierarsi contropare sempre minore. L'esodo russo Ma se da ...quello tra i due giganti dell'ex area sovietica sta portando a conseguenze inaspettatel'...... mentre la lira turca ha continuato a deprezzarsidue settimane consecutive. Con le elezioni locali all'orizzonte, comprese quelle dei sindaci die Ankara che sono attualmente nelle mani ...

Inter, c'è ancora Istanbul nel futuro: rassegnazione per Dzeko, il Fenerbahce pensa a Correa Calciomercato.com

Colpa anche dell'Inter, la squadra per cui è grande tifoso. Proprio così l'azzurro si trovava a Istanbul per vedere la finale di Champions League, Manchester City-Inter dello scorso 10 giugno. Ora in ...Il 18enne del Fenerbahce gioca a sinistra, ma anche in mezzo. La clausola è di 17,5 milioni di euro. Su di lui è piombata mezza Europa, ma i rossoneri partecipano alla partita ...