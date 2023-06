Una patente per i social | l’idea della scrittrice Gamberale | “Ho scritto a Meloni su questo Bisognerebbe formare tutti per arginare l’indifferenza”

...prossime settimane sarà pubblicatamanifestazione di interesse volta ad individuareautoscuola che si occuperà di organizzare prove di guida sicura per i giovani che hanno già la. Per ...Ladi guida è stata ritirata per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione. Per raggirare l'esercente con la nota "truffa del resto" due persone hanno acquistato...... che vadano dal ritiro dellaper chi usa il cellulare o altri dispositivi elettronici come ...fondi Europei messi a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza oltre a garantire...

Via la patente a chi guida sotto effetto di alcol o con il cellulare in mano Today.it

Il Codice della strada cambia. Complice del cambiamento, anche gli ultimi episodi di cronaca avvenuti in questi giorni, come la challenge degli youtuber TheBorderliner finita in tragedia con la morte.Dai tempi del fascismo e della resistenza, attraverso il terrorismo nero, le brigate rosse, le stragi di mafia, l’Italia del dopoguerra ha una storia controversa, puntellata di casi ...