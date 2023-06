UN POSTO AL SOLE | TRAME 26-30 GIUGNO 2023 | TORNA LA CRISI TRA ROBERTO E MARINA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Unal, anticipazioni edal 26 al 30, della soap partenopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. PUNTATA DEL 26Ida sembra decisa a volersi riprendersi suo figlio e rischia nuovamente di mandare all’aria il piano di Lara. Perdopo un momento di ritrovata unione si profila unaancora più profonda. Reduce da una “abbuffata” al Caffè Vulcano, Renato non si sente bene e a farne le spese potrebbe essere la povera Rossella. Mariella è sempre più convinta che Michele sia il misterioso fidanzato di Cerruti, Guido si decide a scoprire le carte con l’amico per far emergere finalmente la verità. PUNTATA DEL 27...