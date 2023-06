“Un omicidio mostruoso | ” 41 donne uccise in una rivolta in un carcere dell’Honduras

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Una violentaè scoppiata nella prigione femminile di Tamara, a circa 50 km a nord-ovest della capitale Tegucigalpa, in Honduras. Durante il violento scontro tra due bande rivali almeno 41sono state, alcune di queste bruciate a morte. Yuri Mora, portavoce dell’agenzia investigativa della polizia nazionale, ha divulgato la notizia alla stampa, dichiarando che le autorità hanno trovato decine e decine di corpi dopo le violenze, avvenute nella giornata di ieri. Alcune delle vittime sono statea colpi di arma da fuoco e almeno 7 detenute sono state curate in un ospedale di Tegucigalpa per ferite da arma da fuoco e da coltello, come hanno detto i dipendenti. La presidente Xiomara Castro si è detta scioccata da quello che ha definito un “” delle ...