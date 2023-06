“Un omicidio mostruoso | ” 41 donne uccise in una rivolta in un carcere dell’Honduras

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Una violentaè scoppiata nella prigione femminile di Tamara, a circa 50 km a nord-ovest della capitale Tegucigalpa, in Honduras. Durante il violento scontro tra due bande rivali almeno 41sono state, alcune di queste bruciate a morte. Yuri Mora, portavoce dell’agenzia investigativa della polizia nazionale, ha divulgato la notizia alla stampa, dichiarando che le autorità hanno trovato decine e decine di corpi dopo le violenze, avvenute nella giornata di ieri. Alcune delle vittime sono statea colpi di arma da fuoco e almeno 7 detenute sono state curate in un ospedale di Tegucigalpa per ferite da arma da fuoco e da coltello, come hanno detto i dipendenti. La presidente Xiomara Castro si è detta scioccata da quello che ha definito un “” delle ...

Honduras. Strage di donne in un carcere femminile. Almeno 46 le ... Agenpress

Oltre 40 detenute sono morte durante una rivolta in un carcere femminile dell'Honduras. In 25 carbonizzate, 16 uccise in scontri a fuoco.Da parte sua il capo dello Stato via Twitter si è detta «sconvolta dal mostruoso omicidio di donne nel Centro femminile di adattamento sociale (Cefas), pianificato da bande criminali sotto gli occhi e ...