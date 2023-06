Un matrimonio in gran segreto  Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati

Ilfinale è intimo, con una versione molto sentita di Proibito. "In amore nulla deve essere ... tre abiti per undi Ilaria Perrotta Kate Middleton, l'eleganza royal passa da un tocco di ...Giugno è il mese dei matrimoni, soprattutto per i vip, e così dopo il sì insegreto tra Serena Rossi e Davide Devenuto e quello tra Alena Seredova e Alessandro Nasi , ... è ildell'anno ...Poi però, forse per i troppi impegni o forse per il fatto di aver già formato una famiglia insieme (la stessa Serena Rossi aveva detto di essere felice così), ilera stato rimandato. Fino ...

Serena Rossi e Davide Devenuto: matrimonio in gran segreto per le due star di Un posto al sole Vanity Fair Italia

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati ieri in una cerimonia blindatissima. La coppia ha scelto di selezionare solo alcuni fotografi, cercando di mantenere il massimo riservo sia sul ...Il primogenito di re Carlo III trascorre un compleanno difficile perché ha visto vacillare pesantemente la sua reputazione, nel giro di ...