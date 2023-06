Un bambino di 7 anni spara e uccide uno di 5 in Kentucky

Una nuova tragedia per colpa delle armi si è consumata in Kentucky, dove undi 5è stato ucciso da un altro di 7. Secondo i media locali i due piccoli sarebbero fratelli. La polizia è stata allertata della sparatoria in una casa della contea di Jackson intorno ...Un nuovo tragico incidente causato dalle armi si è verificato in Kentucky, dove undi 5è stato ucciso da un altro di 7. Secondo i media locali i due piccoli sarebbero fratelli. La polizia è stata allertata della sparatoria in una casa della contea di Jackson intorno ...Nella prima settimana, un altrodi 3è morto dopo essersi sparato accidentalmente nel Tennessee. Pochi giorni dopo, un bimbo di 6ha sparato due volte al suo fratellino dopo essersi ...

Un bambino di 7 anni spara e uccide il fratello di 5 Agenzia ANSA

I bambini (circa duecento) ed animatori hanno avuto il privilegio ... uno splendido esemplare di pastore tedesco – cane poliziotto di quattro anni, con Fabio suo conduttore appartenente al Reparto ...Il dramma degli incidenti causati dalle armi negli Stati Uniti aggiunge un'altra vittima all'elenco. Questa volta un bambino di 5 anni ...