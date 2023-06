Ultimo delirio della sinistra | si inventano il sangue fascista per difendere le coppie arcobaleno

Perché il problema è che misure adottate all'momento, che stravolgono la conclusione ... E i sindacati, sia quelli dei docenti che quelli dei dirigenti scolastici, lamentano ilpiombato ...... è un autore - idealista, dai valori forti , un gran sognatore, un po' come il suoDon ... i capolavori di Brazil , La leggenda del re pescatore , Paura ea Las Vegas (cade il 25esimo ...Il palcoscenico grida i pensieri di Jennifer ossessivi e maniacali mentre la sua maschera recita il suod'amore.

Ultimo delirio della sinistra: si inventano il "sangue fascista" per ... ilGiornale.it

Scene di follia in un appartamento del quartiere San Cristoforo a Catania. In pieno delirio da crack si è mangiato il gatto. La notizia raccapricciante arriva da Catania, in un appartamento del quarti ...Un 33enne ha ucciso e sventrato un gatto perché convinto che qualcuno vi avesse infilato delle cimici per spiarlo. L'uomo è stato arrestato ...