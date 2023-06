Ultime novità privacy di Whatsapp

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Lein termini didihanno un duplice intento: migliorare la comprensione e gestione della propriae fornire un nuovo strumento per bloccare spam e altri tentativi di truffa.è una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi e la più utilizzata in Italia. L’app, che fa parte della galassia Meta, è stata aggiornata per offrire nuove funzionalità e migliorare l’esperienza degli utenti. Come sapere se ti hanno bloccato suNegli ultimi mesi,ha introdotto diverseper garantire una maggiore sicurezza e controllo sulle conversazioni, le chiamate e le informazioni personali. Vediamo quali sono le principali funzioni ...