Ultime Notizie – “Sugar Tax e packaging | settore bibite analcoliche sta affrontando diverse difficoltà”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) “Assobibe ha l’onore di rappresentare unimportante dell’alimentare del nostro paese con oltre 80mila lavoratori della filiera, 100 stabilimenti produttivi sul territorio e prodotti che sono tipici della nostra tradizione: una vasta gamma di prodotti realizzati ogni giorno nel nostro paese ed esportati in Europa e nel mondo”. Così Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe, a margine dell’assemblea pubblica “Socialità, gusto e tradizione Made in Italy nel mondo: il valore delle bevande”, oggi presso la sede di Assolombarda. “Ilche rappresento – spiega Pierini – sta. In primo luogo laTax, una tassa pensata nel 2019, sospesa, ma che al momento dovrebbe entrare in vigore a gennaio del prossimo anno. ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il nuovo numero di Wired in ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Ad illustrare lenovità tecnologiche per i contesti urbani e territoriali è stato Elio Schiavo, numero uno di TIM Enterprise, la business unit del Gruppo TIM, dedicata alla Pubblica ...Grande tensione per il destino del Titan, il sommergibile con a bordo cinque persone e scomparso due giorni fa dopo un'immersione per una visita al relitto del Titanic. Il sottomarino non si trova e ...

Ucraina, ultime notizie. Putin annuncia l'arrivo dei nuovi missili Sarmat. «La controffensiva ... Il Sole 24 ORE

"L'adozione si fa per avere un figlio quando non ne hai uno. Noi abbiamo avuto la fortuna di averli, concepirli, partorire, accudirli. Sono nati all'interno di un matrimonio, un rapporto che dura da ...Tutti cambiano, anche Nick Fury dopo 15 anni dal debutto nell'universo Marvel. Di ritorno da protagonista in Secret Invasion, Samuel L. Jackson ha spiegato com'è cambiato il suo personaggio e quali os ...