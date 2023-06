Ultime Notizie Roma del 21-06-2023 ore 18 | 10

(Di mercoledì 21 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in Ucraina e verdura siamo riusciti a rendere unita all’Unione Europea come non era mai stata prima l’ha detto del presidente ucraino zielinski intervenendo in collegamento video la conferenza internazionale per la ricostruzione e si è aperta oggi a Londra Firenze ha voluto grazie alla leadership e britannica iper.it riuniti intervenuto in collegamento video dopo l’apertura della conferenza affidata dal premier britannico Ricci su una che il presidente Ucraina e sottolineato che le imprese Devono avere fiducia nel fatto che ciò che sarà ricostruito non cadrà andiamo in Cina il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha definito un dittatore il suo omologo cinese XI jinping’s durante un discorso fatto abbraccio nel corso di un evento per la raccolta di funghi in California in cui è ...

AGI - Una violenta esplosione ha scosso rue Saint - Jacques nel 5 arrondissement di Parigi, vicino al Pantheon e al Jardin du Luxembourg . Si tratterebbe di una fuga di gas che ha portato al crollo ...Uomo Fininvest, non è nuovo a certe "sorprese": anche la sua esclusione dalle liste elettorali per lePolitiche è avvenuta, per così dire, a sua insaputa. Messina ricopriva l'incarico, in ...Accanto a queste, poi, vi sarebbero altre funzioni ancora in via sviluppo e altre ancora che invece sarebbero state messe da parte una volta per tutte dal colosso di Cupertino. Alcuni funzioni ...

Guerra Ucraina, Putin: presto nuovi missili Sarmat. Zelensky: teme per la sua vita. LIVE Sky Tg24

GENOVA - I piccoli pazienti dell'ospedale Gaslini di Genova diventano pompieri per un giorno grazie all'iniziativa dei Vigili del Fuoco.MARIGLIANO - Si avvicina l’ora della festa del 3° scudetto del Napoli. Sono in atto gli ultimi preparativi per festeggiare degnamente, dopo 33 anni di attesa, insieme al Napoli Club Marigliano il 3° s ...