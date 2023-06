Ultime Notizie – Qatargate | rilasciato Andrea Cozzolino

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 21 giugno 2023) “è libero. Il giudice istruttore, dopo aver completato l’interrogatorio iniziato lunedì, durante il quale l’eurodeputato ha risposto a tutto le domande contestando puntualmente tutti gli addebiti, ne ha disposto la liberazione”. Lo comunicano gli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De Beco, difensori dell’europarlamentare. “Il provvedimento – aggiungono – prevede alcune prescrizioni di rito, come non aver contatti con gli altri indagati e il comunicare preventivamente i suoi spostamenti dal Belgio”. Il legale belga di, Dimitri De Beco, ha affermato al quotidiano belga Le Soir di essere “molto soddisfatto” della messa in libertà del suo cliente, perché si tratta della “decisione giusta”. Con la nuova giudice istruttore e gli investigatori “tutto è andato in modo molto corretto”. ...