Ultime Notizie – Omicidio Giulia Tramontano | Ris di Parma in campo | prosegue analisi su telecamere

(Di mercoledì 21 giugno 2023) I Ris sono stati incaricati dalla procura di Milano di eseguire gli accertamenti tecnici “non ripetibili” sulle tracce biologiche repertate nel caso sull’di, la 29enne, incinta al settimo mese, uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro abitazione a Senago, alle porte di Milano, il 27 maggio scorso. A partire dal 28 giugno prossimo nei laboratori diinizieranno “gli accertamenti di biologia” – alla presenza dei consulenti che le parti potranno eventualmente nominare – per arrivare a isolare il Dna (dalle tracce di sangue repertate) e quindi a escludere la presenza di estranei all’interno dell’appartamento in cui la giovane è stata colpita almeno 37 volte. Elementi che si andranno a sommare ai riscontri contro il reo confesso, difeso dalle avvocatesse ...

... contro Belgio e Islanda, nelletre sfide. Per questo anche gli operatori propendono per una ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le21 giugno - 18:09AGI - Una violenta esplosione ha scosso rue Saint - Jacques nel 5 arrondissement di Parigi, vicino al Pantheon e al Jardin du Luxembourg . Si tratterebbe di una fuga di gas che ha portato al crollo ...Uomo Fininvest, non è nuovo a certe "sorprese": anche la sua esclusione dalle liste elettorali per lePolitiche è avvenuta, per così dire, a sua insaputa. Messina ricopriva l'incarico, in ...

Guerra Ucraina, Putin: presto nuovi missili Sarmat. Zelensky: teme per la sua vita. LIVE Sky Tg24

La managing director di Innovazione Accenture a margine della presentazione di “Accenture Technology Vision 2023 - Quando gli atomi incontrano i bit' ...Ha chiuso in lieve rialzo lieve Piazza Affari (Ftse Mib +0,12% a 27.609 punti), regina d'Europa in una giornata contrassegnata dai timori per nuovi rialzi dei tassi. (ANSA) ...