Ultime Notizie – Maturità 2023 | ‘Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp’ traccia più scelta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 21 giugno 2023), è ladedicata al testodidi Marco Belpoliti la più gettonata dagli studenti che hanno affrontato la prima prova scritta dell’Esame di Stato. Si tratta della seconda proposta nell’ambito della ‘Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità’ ed è stata svolta dal 43,4% dei maturandi. Il 23,3% dei candidati ha invece optato per lache parte da un testo di Piero Angela, ‘Dieci cose che ho imparato’, testo argomentativo in ambito tecnico-scientifico. Al terzo posto nelle scelte dei ragazzi ladi ‘Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo’ con un testo di Oriana Fallaci, ‘Intervista con la ...