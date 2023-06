Ultime Notizie – Lula a Roma vede Meloni Incontro con Mattarella | abbraccio con il Papa

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il Presidente della Repubblica Federativa del Brasile Luiz Inacioda Silva, oggi in visita ufficiale a, ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio, la segretaria del Pd Elly Schlein eFrancesco in Vaticano. Alle 17, quindi, l’a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia. AL QUIRINALE DA: “PAESI FRATELLI” Il Presidente della Repubblica Sergioha ricevuto questa mattina al Quirinale, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente all’il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. ”Benvenuto presidente!”. Il Capo dello Stato ha accolto cosìal ...

Auspico che, dopo il caos a cui ci ha costretti nelleore, il Governo accolga tale richiesta'. Lo afferma, parlando del Dl lavoro, il capogruppo del M5S al Senato Stefano Patuanelli. com - nep ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiScontro tra auto e moto, un ferito trasportato in ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiScontro tra auto e moto, un ferito trasportato in ...

Ucraina, ultime notizie. Putin annuncia l'arrivo dei nuovi missili Sarmat. «La controffensiva ... Il Sole 24 ORE

La potenza dell'Apple Silicon sta per essere finalmente sfruttata anche per il gaming: dobbiamo prepararci all'arrivo dei videogiochi moderni su MacConsiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo: – “Non mi sottraggo, ancora una volta, nel rivolgere un plauso ai nostri parlamentari per aver ottenuto l’approvazione ...