Ultime Notizie – “Kiev ha unito Ue come mai prima | è lotta per libertà”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’Ucraina ”è riuscita a rendere unita l’Unione europeanon lo era mai stata”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in collegamento video alla Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina che si è aperta oggi a Londra. Zelensky ha voluto dire ”grazie” alla leadership britannica e ai Paesi riuniti ”per il grande sforzo che state facendo e per la fiducia che avete riposto nel nostro paese”. Intervenuto in collegamento video dopo l’apertura della conferenza affidata dal premier britannico Rishi Sunak, il presidente ucraino ha sottolineato che le imprese devono avere fiducia nel fatto che ciò che sarà ricostruito in Ucraina “non cadrà”. “Proteggiamo l’Ucraina e in questo modo proteggiamo la. E quando ricostruiremo l’Ucraina, ricostruiremo la. ...