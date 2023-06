Ultime Notizie – Incidente sull’A1 | coinvolto anche ex premier Conte | nessun ferito

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tamponamento all’altezza d Frosinone tra l’auto di scorta del leader M5S e un’altra vettura. Una terza auto, non coinvolta nel tamponamento, si sarebbe poi ribaltata dopo aver perso il controlloil presidente del M5S Giuseppenell’che si è verificato questa mattina intorno alle ore 11.30 sull’autostrada A1 all’altezza del casello di Frosinone. In base alle prime ricostruzioni, c’è stato un tamponamento tra l’auto di scorta su cui viaggiavae un’altra vettura. Una terza auto, non coinvolta nel tamponamento, si sarebbe poi ribaltata dopo aver perso il controllo. Il presidente, che non ha subito conseguenze nel tamponamento, appena uscito dall’auto si è andato a sincerare delle condizioni delle altre persone coinvolte, che sarebbero tutte ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... contro Belgio e Islanda, nelletre sfide. Per questo anche gli operatori propendono per una ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le21 giugno - 18:09CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ucraina, ultime notizie. Putin annuncia l'arrivo dei nuovi missili Sarmat. «La controffensiva ... Il Sole 24 ORE

Bruxelles, 21 giu. (LaPresse) - "Al fine di affrontare l'elusione delle misure restrittive dell'Unione attraverso paesi terzi", l'undicesimo pacchetto di ...MACERATA - Incidente da brividi oggi intorno alle 14 in viale Martiri della libertà a Macerata. Per cause in corso di accertamento una donna al volante della sua auto ha urtato una vettura ...