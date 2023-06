Ultime Notizie – conti in attivo per mezzo milione

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Non solo i sondaggi, anche isorridono a Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha chiuso l’esercizio 2022 con un avanzo di gestione pari a 492.259 euro: questo il dato contenuto nella relazione del segretario amministrativo, Roberto Carlo Mele, che accompagna il bilancio di Fdi. La prima forza politica della maggioranza vede crescere anche i contributi annuali derivanti dalla destinazione del 2×1000 Irpef: se nel 2021 nelle casse di Fdi erano arrivati 2 milioni e 697mila euro, nel 2022 l’ammontare dei contributi è salito a 3 milioni 132mila euro. “L’entrata del 2×1000 ha registrato nel 2022 una ulteriore crescita rispetto all’anno precedente – si legge nella parte del documento relativa all’evoluzione prevedibile della gestione – confermandola come la più importante e diffusa fonte di micro-finanziamento di Fratelli d’Italia”. E’ boom anche per quanto ...

"Le24 ore di un Governo Meloni allo sbando: dimezzano i fondi per i risarcimenti dei gravi infortuni sul lavoro. Non appena lo denunciamo, provano frettolosamente a fare retromarcia. Il Ministero ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleAuspico che, dopo il caos a cui ci ha costretti nelleore, il Governo accolga tale richiesta'. Lo afferma, parlando del Dl lavoro, il capogruppo del M5S al Senato Stefano Patuanelli. com - nep ...

Guerra Ucraina, Putin: presto nuovi missili Sarmat. Zelensky: teme per la sua vita. LIVE Sky Tg24

Il Cinema di Mimmo Paladino a Villa Campolieto: si inugura domani ad Ercolano (ore 17), in occasione del Campania Teatro Festival, la mostra fotografica di Pasquale Palmieri a cura di Maria Savarese ( ...Un'esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Almeno un palazzo è crollato, una densa n ...