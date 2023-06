Ultime Notizie – Calciomercato | ultime news su Danso | Thuram e Rabiot

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 21 giugno 2023). La prima richiesta del nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia è Kevindel Lens. Il 24enne difensore austriaco potrebbe essere il possibile sostituto in caso di partenza di Kim, con il Bayern Monaco pronto a pagare la clausola rescissoria per prendere il coreano. In attacco, in caso di partenza di Victor Osimhen, piace Jonathan David del Lille, attaccante canadese di 23 anni. Brozovic L’Al-Nassr continua a insistere per arrivare a Marcelo Brozovic. Dopo una prima offerta da 15 milioni di euro, con l’Inter che però ne chiede 25, il club della Saudi League ha aumentato verbalmente, secondo quanto riporta Sky Sport, a 18 milioni la proposta per il cartellino del centrocampista croato. Una cifra che però non accontenta ancora l’Inter, che chiede un ulteriore sforzo per ...