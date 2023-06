Ultime notizie Calcio Estero | le parole di Grealish e Gravenberch Tottenham | accordo per Vicario

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24minaccia il Bayern: «O gioco di più o me ne vado» Ryannon nasconde la propria insoddisfazione per il poco minutaggio trovato al Bayern Monaco. Manchester City,dopo il triplete: «È stato il più bel weekend della mia vita» Jack, stella del Manchester City, ha parlato dopo la vittoria del triplete con il club inglese. Ecco le sue dichiarazioni., principio dicon l’Empoli perIlha trovato un principio dicon l’Empoli per ...