Ultime Notizie – Al via 2a edizione del Learning forum di Comunicazione Italiana

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il, l’appuntamento didedicato all’apprendimento nelle aziende e nelle istituzioni, torna, nella sua seconda, domani, 22 giugno. L’evento – di cui Adnkronos è Main Media Partner – si terrà presso gli studi Tv di‘Community House’. Oltre 20 speaker e 50 ospiti attesi nell’arco della giornata. Sarà inoltre possibile seguire la diretta su.tv. Al centro della full immersion di Phygital Talk e Phygital Speech le trasformazioni conosciute dal mondo della formazione aziendale a seguito della riorganizzazione del lavoro. Da tempo la formazione in aula ha cessato di essere la modalità principale di erogazione dei percorsi formativi, per far posto a ...

Con l'apertura imminente della sessione estiva di calciomercato , riprende la nostra diretta. In tempo reale le principali trattative, indiscrezioni, operazioni e gli affari fatti che si andranno già ...Nelleore, invece, proprio la Parker ha rotto il suo silenzio sul ritorno della collega nei panni di Samantha. In una recente intervista con TVLine, la star e produttrice esecutiva di And Just ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il nuovo numero di Wired in ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Cos'è successo al sommergibile (ultime ore di speranza), mine russe sulle spiagge e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

La successione va oltre i tempi previsti, dopo che alcuni figli del fondatore di Luxottica hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario. Al centro di ...Per il secondo anno, Huawei e Sda Bocconi School of Management lanciano in Italia l'iniziativa Tech with Her. Si tratta di un progetto volto a ridurre il divario di genere nello scenario tecnologico n ...