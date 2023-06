Uil Brindisi | ' Buon lavoro alla nuova Giunta | urgenze sono sanità | sviluppo | cultura della legalità e giovani'

Fabrizio Caliolo Coordinatore ProvincialeShare this on WhatsAppLadiesprime l'augurio di buon lavoro alla nuova Giunta Municipale della città capoluogo.ha urgenza di ripartire in tutti i settori economici e sociali per cogliere la sfida dei ...FIALS CISL EPROCLAMANO LO SCIOPERO GENERALE E CHIUDONO SENZA ACCORDO LA PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO. ...spinge a chiedere unanimamente l'intervento di sua Eccellenza il Signor Prefetto di, ...

Caos sanità, Cgil: "Esposto in Procura e protesta a Ostuni". Uil: “L’assessore Palese si dimetta” BrindisiReport

La Uil di Brindisi esprime l’augurio di buon lavoro alla nuova Giunta Municipale della città capoluogo. Brindisi ha urgenza di ripartire in tutti i settori e ...Si è tentato invano di addivenire alla più idonea soluzione della procedura di raffreddamento in essere, a seguito dello stato di agitazione proclamato il 4 Maggio scorso, a fronte di una situazione s ...