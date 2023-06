Il portoghese non siederà quindi in panchina per i prossimi quattrodella fase a gironi della stessa competizione. Multata anche la Roma Inoltre, laha multato la Roma di 50.000 euro e ...Quattrodi squalifica. È la sanzione pesante decisa dall'ai danni del tecnico della Roma José Mourinho , reo di aver aggredito verbalmente l'arbitro Anthony Taylor nel dopo - partita della finale ...Laha deciso di imporre duesenza tifosi (il secondo con la sospensiva di due anni) e 58mila euro di multa al West Ham e un turno senza tifosi in trasferta e 30mila euro di multa alla ...

Uefa, 4 turni di stop a Mourinho per insulti a Taylor Agenzia ANSA

